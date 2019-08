Um homem com mais de 50 anos morreu, esta quarta-feira, após ter sido picado por vespas ou abelhas. A notícia foi avançada pela agência Lusa que adiantou que uma fonte do Comando Territorial de Coimbra da GNR explicou que o indivíduo pode ter sofrido um "ataque de insetos quando estava a trabalhar numa vinha", no entanto, a mesma fonte frisou "não estar demonstrado" que o agricultor tenha sido alvo de um ataque de vespas asiáticas. Sublinhe-se que a morte ocorreu em Cadima, no concelho de Cantanhede, no distrito de Coimbra. O alerta foi dado por um sobrinho menor que acompanhava o indivíduo.

O óbito foi confirmado, pelas autoridades, no local e o cadáver foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses para a realização de uma autópsia. À Lusa, o coordenador municipal de Proteção Civil de Cantanhede, Hugo Oliveira, disse que foram encontrados "alguns exemplares de vespa velutina, mas havia também abelhas" perto do corpo. "Não conseguimos dizer se foi picado por essa vespa" adicionou ainda Oliveira, esclarecendo que o agricultor "sentiu uma picada" que levou à sua morte.

Por outro lado, a presidente da Junta de Freguesia de Cadima, Marise Pessoa, declarou que foi informada de que o homem "era alérgico a picadas de abelhas" melíferas, acrescentando que se sabe "apenas que o homem sentiu-se mal após ter sido picado", referiu, confessando que ainda se desconhece se o ataque foi de abelhas ou vespas asiáticas.