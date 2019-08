Aos 77 anos, o cantor, compositor, músico instrumentista e produtor musical português ganhou um Grammy Latino. De acordo com o site oficial deste prémio, José Cid será agraciado no dia 13 de novembro, em Las Vegas, com o Prémio de Excelência Musical atribuído pela Academia Latina de Gravação. Outras vozes conhecidas do grande público juntar-se-ão ao artista como Joan Baez.

A Academia divulgou um texto relativo à atribuição do prémio ao cantor, revelando que "adaptou sem esforço a influência da música popular anglo ao estilo original do pop-rock português" e, ao criar a banca de cover 'Os Babies', em 1956, "marcou um momento de 'antes e depois' para o pop-rock em Portugal". No final da publicação, foi realçado que "com dezenas de sucessos, ele continua a ser uma grande atração em concertos em Portugal, lançando novas músicas e álbuns de concertos ao vivo”.

Na sua página oficial do Facebook, Cid não deixou de reagir à novidade, partilhando com os seguidores: "Sem dúvida que este é o prémio entre outros o prémio mais importante, de pouco mais de 50 anos de carreira como músico e poeta, um reconhecimento que o público Português nunca me negou! Antes pelo contrário! Estou também feliz porque o Pop rock Português, sempre tão impossibilitado de atravessar fronteiras , é reconhecido a este nível. Parabéns a todos os meus colegas escrevem e cantam em Português”! Bem hajam e que Deus nos proteja!”.

Sublinhe-se que este prémio "é concedido a artistas que fizeram contribuições de significado artístico excecional para a música latina".