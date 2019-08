A fisioterapia tem evoluído em Portugal, tendo um papel cada vez mais importante e reforçado. Porém, a evolução do enquadramento da atividade, quer legalmente quer no reconhecimento dessa importância no panorama da saúde, tem sido lenta e sinuosa. Nos últimos 20 anos, a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas (Apfisio) procurou mostrar a importância da criação de uma ordem dos fisioterapeutas. Desta forma, é importante perceber que, com a aprovação da sua criação, estamos perante uma decisão de grande relevo para a população portuguesa.

As ordens profissionais são associações profissionais de direito público. O Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP) refere que estas são criadas com vista à defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos, bem como à autorregulação das profissões cujo exercício exige independência técnica. Neste sentido, a criação da Ordem dos Fisioterapeutas decorre da necessidade de regulação da profissão de fisioterapeuta e da defesa dos cidadãos no acesso aos cuidados de saúde prestados pelos fisioterapeutas.

Existem cerca de 13 mil fisioterapeutas licenciados em Portugal, sendo esta a terceira maior profissão na área da saúde. No entanto, a sua regulação é deficitária, razão pela qual são prestados cuidados de saúde em fisioterapia por praticantes não qualificados, o que leva à realização de atividades ditas de fisioterapia de qualidade questionável. À Ordem dos Fisioterapeutas serão atribuídas funções como a regulação do desenvolvimento da atividade profissional, quer no setor privado quer no setor público, o acesso à profissão através da atribuição dos títulos profissionais de fisioterapeuta e de especialista em fisioterapia, a representação e defesa dos interesses gerais da profissão, a colaboração com as demais entidades de administração pública e a validação e atualização de competências do fisioterapeuta, entre outras.

Assim, a Ordem dos Fisioterapeutas assume grande relevância pelo facto de permitir que uma entidade de direito público defenda os interesses dos cidadãos através da regulação do exercício de fisioterapeutas e dos serviços prestados pelos mesmos.

O processo legal para a criação da ordem encontra-se praticamente finalizado. O diploma aprovado ontem pelo Presidente da República será presente ao sr. primeiro-ministro e, aí sim, divulgado em Diário da República.

O futuro da profissão de fisioterapeuta depende da sua regulação e da necessidade de estes profissionais prestarem os melhores cuidados de saúde. A sensibilização do fisioterapeuta para a importância das melhores práticas no exercício da sua profissão e a educação do cidadão para a procura do fisioterapeuta enquanto profissional de excelência terão um papel fundamental na evolução da fisioterapia e da saúde em Portugal.

O número de fisioterapeutas licenciados tem vindo a aumentar pelo aparecimento, nos últimos 20 anos, de novas instituições de ensino de fisioterapia. Sendo esta uma profissão do presente e do futuro, os jovens na fisioterapia serão elementos preponderantes na valorização de uma profissão que tem cada vez mais importância na saúde em Portugal e que atua em diversas áreas com um corpo de saberes técnico-científicos próprio.

A criação da Ordem dos Fisioterapeutas é um importante contributo na evolução da saúde no nosso país. Encontramo-nos hoje perante uma medida que permitirá regular a profissão, mas que, acima de tudo, beneficia a população portuguesa pela melhor qualidade dos serviços de fisioterapia prestados em Portugal.

Fisioterapeuta

Presidente do GIMJF da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas