Falar de ricos e pobres pode ser um drama – vamos exaltar temas de classes, de sistemas políticos, de guerras de números. Quando ainda por cima o que está por detrás são pessoas, vidas e expectativas.

Se há uma coisa consensual é que, por princípio, todos queremos acabar com a pobreza – sendo que alguns também querem acabar com os ricos. Mas… qual o modelo económico e político mais preparado para a resposta à pobreza e possibilitar crescimento económico para alguém que nasceu numa classe mais desfavorecida?

Muitas vezes em debates, umas vezes por preconceito, outras por desconhecimento, não se fala no liberalismo como solução para a pobreza.

Nada mais errado!

O liberalismo é desde logo um excelente modelo para a mobilidade social – e, convenhamos que o tema do “elevador social” (ou a falta dele…) tem sido um tema preocupante em Portugal.

É ainda em economias liberais que o salário médio mais cresce! A relação é direta entre o crescimento de salários médios por país e o ranking de liberdade económica. Esse efeito explica-se bem: é com liberdade económica, estímulo à concorrência e perspetivas de crescimento que os empregadores e investidores incrementam as condições dos trabalhadores. Por outro lado, também os trabalhadores têm mais oportunidades para mudar de emprego, quer para melhorar as condições económicas, quer para algo que os satisfaça mais.

Mas vai muito para além disso!

Desde logo, um modelo económico e social que vise mais liberdade e boas condições de partida, é um maior garante que a “lotaria” do local ou família de nascimento não seja determinística para o futuro “do indivíduo”.

A formação é um importante contributo para o futuro. Assim, é fundamental a possibilidade de escolha da escola, em critérios que não sejam apenas pela geografia (afinal... a residência também é influenciada pelas condições socioeconómicas). O ideal é que os pais possam escolher a escola para os seus filhos, seja perto ou longe, seja pública ou privada. Será sobretudo uma verdadeira oportunidade para que alguém não fique condicionado pelo (pouco) rendimento da família ou localização menos favorecida. E é um sistema que por um estímulo à concorrência e em que cada escola tenha de “cativar” os seus alunos, estimulará o desempenho e a qualidade no ensino e nas condições envolventes na escola.

Mas a relação entre um modelo mais liberal e libertação da pobreza não se ficam por aqui. Para quem quer ser empreendedor, o emaranhado de licenciamentos, complexidade fiscal e legal e burocracias a todos os níveis, são fortemente desincentivadoras do início de uma atividade. O mercado também se encarrega de trazer soluções - por exemplo, o microcrédito como potenciador de pequenos negócios.

Antes de distribuir riqueza é preciso criá-la! E há algo de emotivo quando nos lançamos em novos empreendimentos. Sejam eles quais forem (de caracter pessoal, profissional, cidadania) pode ser um sonho, querer contribuir para algo, crescer, ter experiências. Mas cada passo implica uma esperança e uma motivação. Um país em que haja liberdade, que haja incentivo ao empreendedorismo, que haja alternativas, que haja uma sociedade civil rica, que haja energia para criar e esperança num futuro, onde o género, raça ou classe ou outra característica não seja um elemento castrador. É numa sociedade assim que podemos prosperar mais. Enquanto indivíduo e enquanto país. É por isso que o liberalismo é uma forma de lutar contra a pobreza e exclusão.

Não esquecendo nunca das funções do Estado, é também por tudo isto que precisamos de um Portugal mais liberal e potenciador do indivíduo.

Gestora e membro da Iniciativa Liberal