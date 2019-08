Passaram-se quase duas décadas desde o momento em que o nu metal triunfou globalmente, com os Slipknot a aparecerem como uma das bandas mais desafiadoras e perturbantes nesse espetro musical. E se o recente álbum We Are Not Your Kind está a conquistar posições de destaques nos tops de muitos países, em Portugal a chegada ao número um tem uma especial ressonância irónica por ter arrancado a liderança da tabela ao disco infantil da banda do Canal Panda, que assim cai para a segunda posição com o álbum Era Uma Vez... Panda e os Caricas. Na terceira posição está o álbum homónimo da fadista Mariza.

Entretanto, outra revelação que foi feita pela banda liderada por Corey Taylor prende-se com a identidade do "Tortilla Man", o novo membro dos Slipknot que recebeu esta alcunha dos fãs. Agora que a banda capturou de novo o centro da cena musical com o sucesso do novo álbum, em declarações ao The Art & Span Show, o guitarrista Jim Root mostrou-se descontraído em relação à possibilidade da identidade do novo membro vir a ser descoberta, e ajudou até a levantar o véu.

"As pessoas descobrirão, eventualmente, quem ele é. Nos dias que correm isso é inevitável", disse. "Ele é uma personagem. Não o conhecia muito bem antes de começar a tocar connosco. Mas é um músico do caraças. É um pianista de classe mundial, um grande percussionista, alguém que estudou música. Não é um tipo que aprendeu por si mesmo numa garagem".

Eis a composição do Top Nacional:

1. Slipknot - "We Are Not Your Kind"

2. Panda e os Caricas - "Era Uma Vez... Panda e os Caricas"

3. Mariza - Mariza

4. Queen - "The Platinum Collection"

5. Ed Sheeran - "No.6 Collaborations Project"

6. Mariza - "Best Of"

7. Tony Carreira - "As Canções das Nossas Vidas - Acústico - 30 Anos"

8. Calema - "Ao Vivo no Campo Pequeno"

9. Billie Eilish - "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

10. David Carreira - "7"