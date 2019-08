"Separar em casa e ir ao Ecoponto é, com certeza, uma coisa que tu já costumas fazer. Com o Recycle BinGo, essa tua missão torna-se mais divertida, desafiante e compensadora. Sabes porquê? Porque de 3 em 3 dias, o teu Ecoponto Habitual, te oferece novos EcoGifts para colecionares, preencheres os teus cartões BinGo e transformares em EcoMoedas. Só tens de fazer Check-In!" pode ler-se no site oficial da Recycle BinGo, a aplicação que recompensa os utilizadores de vários municípios do país cada vez que separam o lixo. A ideia chegou ao Centro, à Beira Baixa, ao Ribatejo e ao Alto Alentejo através da Valnor, tendo sido lançada em fevereiro do ano passado pela Valorsul, a Amarsul e a Valorlis.

Sublinhe-se que o objetivo principal é incentivar a população a fazer check-in no ecoponto habitual (por meio da geolocalização) e, assim, desbloquear EcoGifts - animais, flores e "outros seres extremamente simpáticos" que passam a fazer parte da coleção pessoal dos utilizadores. A verdade é que estas recompensas, recebidas quando se colocam embalagens usadas no ecoponto, são acumuladas num cartão e, posteriormente, podem ser trocadas por prémios como bilhetes de cinema ou vales de desconto. Para levar os cidadãos a não dar uso ao contentor indiferenciado quando têm em sua posse materiais que poderiam ter sido colocados no ecoponto, a aplicação criou o "Monstro do Indiferenciado", um contentor que surge nos ecrãs, cresce e elimina os EcoGifts quando não se é amigo do ambiente.

"Estamos certos de que esta associação da Valnor ao Recycle BinGo nos vai ajudar a todos a cumprir as importantes metas de reciclagem com que Portugal se depara a curto prazo" divulgou a Valnor no seu site oficial, uma empresa responsável pela reciclagem e tratamento de mais de 101 mil toneladas de resíduos, serve 25 municípios e mais de 254 mil habitantes.