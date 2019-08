Pardais ao ninho

Tem estado alvoroçada a designada silly season, assim designada pela calmaria e descontração que costumava caracterizá-la. Esse alvoroço, cuja textura é cada vez mais difícil de definir numa sociedade complexa, provocou fenómenos políticos e sociais diversificados por todo o globo. Procurando alguma leveza estival na abordagem, viajarei nesta crónica por algumas ocorrências que constituem exemplos de dimensões de desafio em contextos diferentes e com os quais temos muito a aprender, para enfrentar com serenidade os riscos e as oportunidades de um mundo em mudança acelerada.

Em primeiro lugar, a muito mediática greve dos motoristas de matérias perigosas em Portugal, que não vou abordar no plano da lei e dos direitos, mas no plano da gestão democrática. Nesse plano, a governação assegurada poderá ficar nos anais da ciência política como um exemplo de democracia cidadã e participativa. Sem interferir na negociação direta entre as partes, o Governo assegurou um patamar social e económico de tranquilidade, impedindo tentações possíveis de qualquer um dos parceiros de usar o medo ou o colapso na vida quotidiana como uma arma negocial. Não é de estranhar que os estudos de opinião demonstrem que os cidadãos em geral se sentiram bem representados pelo Governo neste processo.

Atitude bem diferente teve o Governo italiano, em particular o seu vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, Matteo Salvini, no agudizar da crise migratória no Mediterrâneo. Numa ilustração perfeita da definição de democracia populista, Salvini acicatou o mais que pôde a sociedade italiana contra os refugiados, fraturando-a internamente e não hesitando em fraturar o próprio Governo que integra. A política da dicotomia entre “bons” e “maus” para gerar perturbações que levem a um anseio por soluções autoritárias e cesaristas foi esticada até a um limite de que só as próximas semanas permitirão desvendar as possíveis consequências.

O sonho dos populistas é percorrerem democraticamente o caminho para a asfixia autoritária e para o iliberalismo. Um iliberalismo já praticado, ainda que sob vigilância do Estado de direito democrático e dos tratados que regem o funcionamento da União Europeia (UE), em países como a Hungria e a Polónia, e que constitui um entorse em relação ao qual é necessário manter nervos de aço e tolerância zero.

Para quem tiver dúvidas do que significa a ação iliberal sem freios, as ações repressivas da liberdade de expressão na Rússia e na China, em particular na revolta da população de Hong Kong contra a redução dos patamares de liberdade individual no território, constituem claras ilustrações da ilha onde querem chegar e do modelo de sociedade que querem instaurar Orbán, Kaczynski, Salvini e alguns aprendizes de feiticeiro que começam a surgir pelas terras lusas.

Mesmo em tempo de verão, não podemos baixar a guarda da defesa da democracia. É caso para usar uma expressão idiomática que a língua portuguesa consagrou, “rebeubéu, pardais ao ninho”, porque o que por aí vem exige uma grande capacidade de luta contra os esvoaçares oportunistas. Exige valores, sentido das prioridades e coragem para as concretizar.

Eurodeputado