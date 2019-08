A petição para travar a construção de um museu dedicado a Salazar já contava, ontem à noite, com quase sete mil assinaturas e engrossa a contestação contra a iniciativa do presidente da câmara de Santa Comba Dão. A petição, lançada, entre outros, pelo ex-líder da CGTP, Carvalho da Silva, a escritora Maria Teresa Horta e antigo reitor da Universidade de Lisboa José Barata Moura, apela ao Governo que “intervenha no sentido de impedir a concretização de um tal projeto que, longe de visar esclarecer a população e sobretudo as jovens gerações, se prefigura como um instrumento ao serviço do branqueamento do regime fascista”.

Joana Lopes, uma das promotoras da petição “Museu de Salazar, não!”, diz ao i que um dos objetivos é alertar para o risco deste museu se transformar num “centro de romaria para fascistas como já aconteceu em outros países”. Figuras como o deputado do Bloco de Esquerda José Manuel Pureza ou a ex-secretária de Estado da Educação Ana Benavente anunciaram, nas redes sociais, o seu apoio ao documento que manifesta “o mais veemente repúdio pela criação do Museu Salazar” e surge como um sinal de apoio aos mais de 200 ex-presos políticos que enviaram uma carta ao primeiro-ministro a apelar ao executivo para que impeça esta iniciativa. Domingos Abrantes, conselheiro de Estado e histórico do PCP, justifica a iniciativa com a necessidade de travar um museu que pretende fazer “propaganda” e “promover o papel” de Salazar. “A Constituição da República proíbe propaganda fascista”, diz ao i Domingos Abrantes.

Obras começam em agosto

As obras para a construção do museu na antiga Escola Cantina Salazar, designado Centro Interpretativo do Estado Novo, deverão começar ainda durante este mês. A autarquia prevê gastar, nesta primeira fase, cerca de 150 mil euros e pretende concluir a obra até ao final deste ano.

A ideia de lançar um museu com estas características insere-se na estratégia do autarca socialista para promover “uma forte aposta no turismo”. Numa mensagem dirigida à população, no início deste ano, Leonel Gouveia já destacava “a requalificação da Escola-Cantina Salazar em Centro Interpretativo do Estado Novo” como uma das medidas para atrair turistas.

O autarca garante, num artigo publicado na página da Câmara, que “este será um local para o estudo do Estado Novo e nunca um santuário para nacionalistas. O que vai ser dado a conhecer é um período de 50 anos da história do nosso país, que teve como figura chave Salazar”.

O autarca polémico

Leonel Gouveia conquistou a câmara ao PSD nas autárquicas de 2013 e reforçou a votação nas últimas autárquicas com quase 60% dos votos. Na noite em que venceu as eleições, o socialista prometeu trabalhar para mudar “o marasmo e regressão em que caiu Santa Comba Dão, que parou no tempo”. Um dos maiores desafios do autarca foi, porém, ultrapassar uma situação financeira difícil. “Essa é a nossa maior obra. O rigor e o trabalho difícil vão continuar”, disse, numa entrevista ao Jornal do Centro, há uns meses.

Leonel Gouveia foi professor de Biologia e Geologia na Escola Secundária de Santa Comba Dão, mas já estava ligado à política antes de liderar a autarquia. Foi adjunto e chefe de gabinete do governador civil do distrito de Viseu, entre 2008 e 2011. E já tinha sido vereador na autarquia a que agora preside entre 2003 e 2013.

A construção do chamado Museu Salazar foi, desde o início, um dos objetivos do autarca eleito pelo PS. Depois de muitos adiamentos, a Câmara aposta em abrir este espaço até ao final do ano.

