A chefe do Governo de Hong Kong, Carrie Lam, disse esta terça-feira, que espera que os protestos pacíficos deste fim de semana contra o Executivo sejam o primeiro passo para retomar a paz, a normalidade e o diálogo.

"Espero sinceramente que tenha sido o início do retorno da paz à nossa sociedade, mantendo-se longe da violência", afirmou Lam citada pela Reuters, acrescentando: "Começaremos imediatamente a trabalhar para estabelecer uma plataforma de diálogo. Espero que se baseie se baseie no respeito e compreensão mútua e que se encontre uma saída para Hong Kong".

A marcha organizada pela Frente Civil de Direitos Humanos juntou 1,7 milhões de pessoas no último domingo. Ocorreu de forma pacífica depois de a tensão ter atingido o auge durante os confrontos dos ativistas e a polícia no aeroporto. Com o corpo paramilitar chinês à porta da cidade, em Shenzen, os protestantes não caíram na armadilha de Pequim.