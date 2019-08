Um homem armado sequestrou um autocarro que fazia a ligação entre a cidade brasileira de Niterói e o Rio de Janeiro e fez dos passageiros reféns, avançou a G1. Para entrar na viatura, o homem fez-se passar por um polícia militar. A polícia indica que ainda estão 17 pessoas dentro do veículo, mas não se sabem quais a motivações do sequestrador, que ameaça incendiar o autocarro com gasolina.

Tanto a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar encontram-se no local, cercando a viatura que se encontra no meio da Ponte Rio-Niterói, entretanto encerrada desde o sequestro. A PRF está em contato com o homem, através de um telefone de um dos sequestrados, e já conseguiu que este libertasse quatro pessoas: três mulheres e um homem. A viatura foi tomada pelo sequestrador durante a madrugada, às 5.30h (9.30h de Lisboa)

Os assaltos a autocarros no estado do Rio de Janeiro cresceu quase 22% desde o início de abril. São 5800 casos desde esse mês, o que sginifica uma média de um assalto a cada meia hora.

em atualização