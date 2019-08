O Governo deu luz verde ao financiamento de 22,5 milhões de euros para construir e equipar a nova ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto, de acordo com a portaria publicada ontem em Diário da República. A obra deverá arrancar ainda este ano e tem conclusão prevista para 2021.

Maria João Baptista, diretora clínica do Centro Hospitalar Universitário de São João, disse ontem que este era o “único elo” que faltava para as obras avançarem. “Agora, acredito que a obra vai acontecer. Haver uma segurança do Estado em garantir financiamento público era o último elo que nos faltava para garantir que, efetivamente, a ala pediátrica vai ser construída”, disse aos jornalistas.

De acordo com o documento publicado, o Hospital de São João está autorizado a “assumir o encargo até 22,5 milhões de euros”, acrescentando o valor do IVA, até 2021.

A diretora clínica da unidade hospitalar garantiu que esta é uma “notícia muito importante e marcante” na história do Serviço Nacional de Saúde. “Ao fim de dez anos temos uma garantia muito sólida de que vamos começar em breve a construção da ala pediátrica, ou seja, previsivelmente em 2021 vamos ter uma ala pediátrica que é fundamental para o centro hospitalar e para os profissionais, mas sobretudo para a comunidade, o SNS e as crianças e famílias”, revelou.

O objetivo de construir uma ala pediátrica dura há cerca de dez anos e, até julho deste ano, as crianças estiveram internadas em contentores provisórios.