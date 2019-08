As rentrées políticas de 2019 estão obrigatoriamente associadas ao arranque da campanha eleitoral para as legislativas de 6 de outubro. Por isso, haverá espaço, da esquerda à direita, para festas populares e debates.

PS, PSD e CDS têm agenda marcada para 31 de agosto com a promessa de festas populares para todos os gostos. Os socialistas escolheram Machico, Madeira para sinalizar também as eleições regionais de 22 de setembro no arquipélago. O objetivo é ter um espaço de convívio, em jeito de arraial, com bancas de bebida e comida.

Na iniciativa irão discursar o secretário-geral socialista, António Costa, mas também o cabeça-de-lista apoiado pelo PS nas regionais da Madeira, Paulo Cafôfo. Será uma espécie de dois em um para passar a mensagem dos dois atos eleitorais.

Também o CDS escolheu a Madeira, com a promessa de uma festa popular no Parque de Lazer das Fais na Fajã da Ovelha, marcada para o dia 31. Até lá os centristas devem apresentar, formalmente, o seu programa eleitoral para as eleições legislativas de 6 de outubro.

Por agora, a líder do CDS está de férias (tirou esta semana completa) depois de ter estado a meio-gás na semana passada, a acompanhar o evoluir da situação da greve dos motoristas de matérias perigosas. No partido ficaram o porta-voz, João Almeida, o líder parlamentar, Nuno Magalhães, mas também o ainda deputado Mota Soares.

Os sociais-democratas fazem o regresso oficial à atividade política em dois tempos. A 31 de agosto, o presidente do PSD, Rui Rio, junta-se à Festa do Pontal, no Algarve, que se realiza em Monchique. Em comunicado, o presidente do PSD/Algarve, David Santos, promete uma festa com “um torneio de futebol e jogos tradicionais, além do arraial popular que terá lugar no Mirante de Monchique, local onde há registo fotográfico do primeiro comício de Francisco Sá Carneiro no Algarve”. Acresce-se que este ano haverá uma banca por cada distrito, a pensar nas eleições legislativas e David Santos já admitiu ao i que gostaria de ter a participação de 1500 pessoas no encontro que contará com Rui Rio, presidente social-democrata, estando prevista uma intervenção. No dia seguinte, 1 de setembro, Rui Rio ruma a Castelo de Vide, para o encerramento de mais uma edição da Universidade de Verão, organizada em conjunto pela JSD e pelo Instituto Sá Carneiro. O discurso de Rio marca o fim de uma semana de debates e conferências, com destaque para a participação do socialista António Vitorino, mas também do coordenador do programa eleitoral do CDS, Adolfo Mesquita Nunes.

Tanto o CDS como o PSD devem fazer intervenções viradas para quem está descontente com o governo socialista, sendo certo que os sociais-democratas apostam em quem se abstém ou está indeciso sobre quem votar nas eleições de 6 de outubro.

Já o Bloco de Esquerda escolhe o Porto para a sua rentrée. O Fórum Socialismo realiza-se entre os dias 30 de agosto e 1 de setembro e Catarina Martins fará o discurso de encerramento, após dezenas debates onde se destaca um painel sobre a saúde. Para o efeito, o BE convidou uma ex-ministra da Saúde de um governo do PS, Ana Jorge, para debater a gestão do Serviço Nacional de Saúde.

Os comunistas farão, como é hábito, a sua rentrée na Festa do Avante, na Quinta da Atalaia, concelho do Seixal, nos dias 6, 7 e 8 de setembro. Os comunistas cobram 26 euros (até 5 de setembro) pela entrada permanente, um “ título de solidariedade fundamental para o êxito da Festa do Avante!”, para os três dias de atividades.