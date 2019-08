A jovem de 16 anos, Bianca Jesus, que estava desaparecida no Porto desde domingo à tarde foi encontrada esta segunda-feira ao final do dia.

A informação foi avançada pela tia da rapariga nas redes sociais, segundo o Correio da Manhã. O post publicado no Facebook revela apenas que a jovem "já apareceu". A familiar fez ainda questão de agradecer a preocupação das pessoas.

Recorde-se que Bianca Jesus saiu de sua casa no Bairro do Lagarteiro no Porto por volta das 15h00 de domingo, dizendo à avó que iria dar um passeio. Foi vista pela última vez na zona de Campanhã.



O mesmo jornal adianta que a família acreditava que a adolescente tinha fugido com um rapaz e chegou a apresentar queixa na PSP, que está a investigar o caso.