Sebastião Bugalho

23 anos, 6.º por lisboa, CDS

“John McCain, antigo senador dos Estados Unidos, que acreditava numa América melhor do que a de Trump”.

Eva Pinho

20 anos, 20.a por Lisboa, PSD

“Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra do Reino Unido. Porque me deu a ideia de que as mulheres podem tudo”.

Joana Sá Pereira

26 anos, 7.ª por Aveiro, PS

"Mário Soares, António Costa e Pedro Nuno Santos, cabeça-de-lista do meu círculo eleitoral e o maior obreiro do grande progresso que o país tem vivido”.

Miguel Martins

18 anos, 4.º por Braga, BE

"O meu exemplo é o meu avô, que era militante do BE, porque sempre lutou pelas necessidades dos outros”.

Inês Rodrigues (na foto)

18 anos, 7.ª por Braga, CDU

“Carla Cruz, deputada da CDU eleita por Braga, porque tem feito um trabalho excelente e incansável no Parlamento”.

Diogo Quintelho

20 anos, 3.º por Viseu, PAN

“André Silva, líder do PAN, porque apesar de estar sozinho no Parlamento conseguiu fazer mossa no panorama mediático da política nacional”.

Diana Costa

19 anos, 6.ª por Braga, Aliança

“Pedro Santana Lopes sempre foi um exemplo para mim, mesmo antes de ter formado o Aliança”.

Sérgio Freitas

20 anos, 11.º por Aveiro, Chega

“Winston Churchill, para mim, é a maior figura do conservadorismo. Foi um grande líder”.

Ana Sofia Marcelino

20 anos, cabeça-de-lista por Faro, Livre

“Tenho como inspiração Rui Tavares, fundador do partido (...) Admiro também a bravura e vontade de vencer de Marie Curie”.

Maria Castello Branco

20 anos, cabeça-de-lista por Castelo Branco, Iniciativa Liberal

“Sá Carneiro e Milton Friedman, que apesar de não ser um político fez mais que muitos”.