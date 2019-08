O Sporting venceu (2-1) esta noite na receção ao Braga, em jogo da segunda jornada da Liga portuguesa.

Wendel abriu o marcador aos 16 minutos e, ainda na primeira metade, Bruno Fernandes ampliou a vantagem (44'). Já na segunda parte, Wilson Eduardo reduziu para 2-1.

Esta é a primeira vitória para o conjunto de Marcel Keizer em 2019/20. O emblema de Alvalade soma agora quatro pontos na competição depois de ter empatado a uma bola nos Barreiros. Já os guerreiros, orientados por Sá Pinto, somam três pontos depois de terem entrado com uma vitória no compeonato, diante do Moreirense (3-1).