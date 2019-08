A seleção portuguesa de sub-19 de andebol perdeu esta tarde no jogo de atribuição da medalha de bronze do Mundial da categoria por 34-27, diante da Dinamarca.

A equipa orientada por Carlos Martingo repete, assim, o resultado conseguido pela seleção de sub-21, também no Mundial, que se realizou há cerca de um mês.

Portugal chegou, recorde-se, ao Campeonato do Mundo como substituto do representante da Oceânia, tendo sido eliminado nas meias-finais diante do Egito, por 41-36, em jogo disputado em Skopje, na Macedónia do Norte.