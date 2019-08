O piloto João Rebelo Martins é team leader de Portugal no FIA Smart Driving Challenge, uma competição a nível mundial que premeia um tipo de condução inteligente e amiga do ambiente, criada para encorajar os condutores do dia-a-dia a adotarem uma melhor postura na estrada.

Através de app, os condutores unem-se em equipas lideradas por pilotos profissionais, que atuam como líderes do desafio e treinam para alcançar a vitória, sendo que numa fase final, os melhores pilotos da equipa enfrentam-se numa final para se tornar o piloto mais inteligente do mundo, em que todos os condutores podem participar no desafio e lutarem por um título mundial, bastando inscreverem-se no site do FIA Smart Challenge.

Além da vertente de competição, João Rebelo Martins tem trabalhado como coach e junto de marcas de automóveis e componentes, no desenvolvimento e apresentação de novos produtos para o mercado, tendo sido este um dos motivos que a FIA teve em escolher João Rebelo Martins para liderar uma equipa portuguesa, segundo o próprio revelou ao i.