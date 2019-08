Um homem de 61 anos matou a mulher de 56 anos, a tiro, em Gondifelos, Vila Nova de Famalicão. Após a prática do crime, o homem cometeu suicídio.

Segundo o Correio da Manhã, apesar dos esforços dos bombeiros, o óbito foi declarado no local. A PJ do Porto ainda se encontra no local do crime. O alerta foi dado às 9h15.