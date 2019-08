Foi uma noite que ficará marcada para sempre na vida de Aduriz. O avançado basco de 38 anos entrou aos 88 minutos na partida que abriu a edição 2019/20 e, na primeira vez que tocou na bola, fez um golo magnífico num pontapé de bicicleta que valeu a vitória do Athletic Bilbau sobre o Barcelona (1-0).

Obviamente, o feito merecia o digno reconhecimento, e assim aconteceu, como se pode constatar pela receção apoteótica proporcionada pelos seus colegas no momento em que o histórico goleador basco regressou ao balneário, já depois do apito final.

Aduriz anunciou, no início da temporada, que este seria o seu último ano como jogador profissional. Depois deste tento, que lhe permitiu igualar um registo até agora só conseguido por Lionel Messi (marcar pelo menos um golo em 15 temporadas consecutivas na Liga espanhola), foram porém vários os pedidos que recebeu para que reconsidere e continue a jogar por mais tempo. "Não te retires nunca, Aduriz!", escreveu Roberto Soldado nas redes sociais; "Que golaço acaba de fazer Aduriz. Não te retires, por favor", pediu também Radamel Falcao, antigo avançado do FC Porto.

Depois de duas passagens com pouco brilho, entre 2000 e 2003 e depois entre 2006 e 2008, Aduriz regressou ao Athletic Bilbau em 2012 para ficar de vez na história do emblema basco, pelo qual soma 391 jogos e 172 golos. A melhor temporada foi conseguida em 2015/16: 36 golos em 55 jogos. Na época passada começou a perder espaço, somando apenas 23 jogos e seis golos, o que terá contribuído para a decisão anunciada há poucas semanas. Aduriz, que conquistou apenas um troféu na carreira - a Supertaça de Espanha em 2015, quando o Athletic Bilbau goleou o Barcelona por 4-0 com hat-trick seu, marcando mais um golo no 1-1 da segunda mão -, soma ainda 13 jogos e dois golos pela seleção espanhola, que representou no Euro 2016.