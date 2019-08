Bas Dost vai deixar o Sporting. A confirmação partiu do próprio emblema leonino, que na tarde deste sábado anunciou ter atingido um "princípio de acordo" com o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, para a transferência do avançado holandês de 30 anos.

O negócio irá ficar fechado no início da próxima semana, faltando assim perceber os detalhes do processo, mas é certo que Bas Dost não continuará em Alvalade - já ficou, de resto, fora da convocatória elaborada por Marcel Keizer para a receção ao Braga, na noite deste domingo. O internacional holandês tinha contrato com o Sporting até 2021, mas a generalidade da imprensa desportiva nacional tinha vindo nos últimos dias a garantir que os leões queriam transferi-lo, de modo a equilibrar as contas, sendo que o valor da transação deverá estar cifrado entre os 15 e os 20 milhões de euros.

Este será um regresso de Bas Dost ao futebol alemão: foi precisamente da Bundesliga que chegou ao Sporting, em 2016/17, depois de quatro épocas a representar o Wolfsburgo. Ao serviço dos leões, que pagaram 12 milhões de euros pelo seu passe, o ponta-de-lança holandês somou um total de 127 jogos oficiais e 93 golos, conquistando uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga.

No Eintracht Frankfurt, Bas Dost irá concorrer diretamente com um português: Gonçalo Paciência, a iniciar a segunda temporada na Alemanha (e com três golos nos primeiros cinco jogos da época). Para o ataque, que ficou órfão de Luka Jovic, contratado pelo Real Madrid, e Haller, transferido para o West Ham, os alemães têm ainda o croata Rebic e o jovem sérvio Joveljic.