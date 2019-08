Nebulosidade, vento pouco intenso que trava a subida das camadas mais frias do mar até à costa, o vento de norte que empurra a cama superficial da água do mar e a camada mais profunda que vem à superfície junto à costa: estes são os fatores que motivam as temperaturas da água do mar que se registarão, este sábado, em Portugal. Em Lisboa, a praia de Carcavelos contará com 15-16 graus, a Costa da Caparica com 16, Albufeira já passa para 17 e, Lagos, tem menos dois. A surpresa? Na praia de Ofir, em Esposende, os banhistas poderão contar com 18ºC.

Mas, a norte, existem mais casos de temperaturas de água elevadas: Viana do Castelo com 17ºC, Braga com 19ºC, Apúlia com 18ºC e Matosinhos a situar-se entre os 16 e os 17 graus. O afloramento costeiro ou up-welling determina este fenómeno, sendo que o vento norte tem soprado com mais intensidade a sul do cabo Carvoeiro e leva a que as camadas de águas mais profundas e mais frias subam à superfície junto à costa.