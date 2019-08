O homem de 40 anos que ficou gravemente ferido durante a queda de um parapente ao final da tarde desta quinta-feira, em Mondim de Basto, distrito de Vila Real, encontra-se já livre de perigo. A vítima está internada no Hospital de Nossa Senhora da Oliveira, em Guimarães, para onde foi conduzida pelos Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto.

O parapente caiu no Monte Farinha, no Alto da Senhora da Graça, freguesia de Vale de Ferreiros, em Mondim de Basto. Neste local, é habitual a prática desta atividade lúdica e no local estiveram os Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto, os Bombeiros Voluntários Cabeceirenses e igualmente a Equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).