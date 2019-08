Eden Hazard vai falhar a primeira jornada da Liga Espanhola. Através do seu site oficial, o Real Madrid informou que o internacional belga, contratado neste defeso ao Chelsea por 100 milhões de euros, "sofreu uma lesão no reto anterior da coxa esquerda" (ou seja, muscular), na sessão de trabalho desta sexta-feira e que por isso não vai alinhar contra o Celta de Vigo.

Em sentido contrário estão Gareth Bale e James Rodríguez. Apontados à saída nos últimos meses, a verdade é que ambos permanecem no plantel merengue e fazem mesmo parte dos 22 convocados de Zinedine Zidane para a deslocação à Galiza. Questionado diretamente sobre o caso do internacional galês, o técnico do Real foi conclusivo: "Parecia que ia sair, mas agora está aqui connosco. A dinâmica mudou e agora vou contar com ele, tal como com todos os outros. Mas já dizia isso há pouco tempo, que vou contar com todos os jogadores que estão aqui".

O nome de Paul Pogba tem sido insistentemente apontado ao Real Madrid, mas o técnico francês desvalorizou o assunto. "Pogba é jogador do Manchester United e temos de respeitar isso. Estou focado unicamente no jogo de amanhã, assim como os jogadores, e não duvido de que tenho os melhores jogadores no meu plantel", finalizou.

Lista de convocados do Real Madrid

Guarda-redes: Navas, Courtois e Altube

Defesas: Carvajal, Militão, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo e Odriozola

Médios: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, James Rodríguez e Isco

Avançados: Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Jovic, Brahim Díaz e Vinicius Júnior