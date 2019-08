O surpreendente desaire caseiro frente ao Krasnodar significou, para o FC Porto, o afastamento precoce da Liga dos Campeões, originando assim uma perda de mais de 38 milhões de euros para os cofres dos dragões. Ainda assim, Sérgio Conceição não considera que esse seja um aspeto que se deva levar demasiado em consideração, lembrando as últimas duas campanhas portistas na prova milionária.

"Em dois anos entraram mais de 100 milhões de euros no FC Porto naquilo que foi a nossa prestação na Liga dos Campeões e eu não preciso de o lembrar. Mas não sou diretor financeiro, não faço parte das finanças. O nosso grupo de trabalho tem é de ganhar títulos. Depois obviamente o que resulta desses títulos são situações como estar na Liga dos Campeões, que traz retorno financeiro e nós temos todo o gosto de contribuir para isso. Mas o nosso objetivo não é olhar para as contas, mas para os resultados, títulos", salientou o técnico dos dragões, na antevisão do embate com o Vitória de Setúbal, a contar para a segunda jornada do campeonato.

Conceição, de resto, não acredita que a eliminação prematura da Champions provoque um eventual relaxamento nos jogadores, até porque, lembra, o FC Porto "vai jogar uma competição europeia". "Mal seria. É normal um jogador chegar ao FC Porto e querer lutar pelo campeonato e estar na Liga dos Campeões, como é hábito. Não estando, não me parece que alguém agarre na mala e vá embora", frisou, garantindo ainda que a sua equipa não está fragilizada pela sequência de resultados negativa - antes do desaire frente ao Krasnodar, tinha também entrado na Liga com uma derrota em Barcelos, frente ao recém-promovido Gil Vicente (2-1): "De manhã encontrei um grupo com boa saúde mental, com um sol fantástico. Uma saúde maravilhosa para fazerem o que adoram fazer e com uma vontade enorme de darem a volta ao momento menos positivo, que é um momento, e prontos para o que vier amanhã. É um momento menos bom e que é natural. Estou aqui há dois anos e pouco, as coisas têm corrido de maneira positiva e momentos menos bons acontecem em todo o lado, à maioria das pessoas na vida profissional, sempre com a capacidade de perceber que é um momento. Tenho muita confiança no que faço e nos jogadores".

A presença do presidente portista, Jorge Nuno Pinto da Costa, no treino da equipa na quinta-feira foi outro dos temas abordados por Sérgio Conceição, com o treinador do FC Porto a ressalvar novamente o espírito de união do grupo de trabalho. "A visita do presidente? Posso resumir com uma frase que o departamento de marketing decidiu lançar - muito bem, com muita qualidade, esta época: 'Dragões juntos'. Volto a referir: 'Dragões juntos'. Acrescento 'juntos como irmãos'. Essa frase esteve em todos os balneários dos estádios em que jogámos e estará em todos os que vamos jogar. É o líder e ficamos contentes de saber que ele vem cá. Às vezes mesmo sem falar, só a sua presença é importante. É uma situação completamente normal nos dragões que se querem juntos. Vamos sair deste momento difícil e conquistar títulos, é para isso que trabalhamos", referiu.

Mais taxativo seria ao ser questionado sobre a alegada má forma física de Marega, tendo em conta imagens da partida frente ao Krasnodar onde o avançado maliano levantava a camisola e parecia apresentar uns quilos a mais. "Esse assunto está completamente esclarecido. Ainda não vi nenhum problema. Controlamos todos os dias os jogadores, sou exigente e faz parte daquilo que sou como treinador. Temos um nutricionista perto de nós, controlamos o peso e o estado físico dos jogadores. Estamos muito atentos e isso nem é um tema", sentenciou.