Jacques Monsieur, de 66 anos, foi detido na passada noite de quarta-feira no Alentejo. A notícia foi avançada pela Polícia Federal da Bélgica, país de onde é natural. Segundo a agência Lusa, o Tribunal da Relação de Évora decidiu que o homem ficará em prisão preventiva até ser extraditado. Sublinhe-se que o indivíduo foi condenado a quatro anos de prisão, no ano passado, e encontrava-se em fuga desde então. Em causa estavam os crimes de tráfico ilegal de armas para a Líbia, o Chade, o Paquistão e o Irão assim como a participação numa organização criminosa, sendo que Monsieur teria de pagar uma multa de 1 milhão e 200 mil euros.

Em comunicado, as autoridades belgas adiantaram que descobriram que o criminoso tinha vendido a fazenda de que era proprietário, em França, em março passado. À época, pediu a um criador francês que o ajudasse a trazer nove cavalos para o país e o custo do transporte, 2500 euros, nunca foi pago: no entanto, esta pista foi crucial para que o traficante fosse encontrado numa casa de campo, com estábulos, na Herdade do Zambujal, em Évora.

Há dois anos, foi condenado a três de prisão por ter traficado - entre 2006 e 2009 - armas automáticas, munições, tanques, helicópteros, aviões e outros materiais militares para países que estavam em guerra. Em 2010, já havia sido condenado a 23 anos de prisão por tentar vender peças de aviões de combate ao Iraque.

O Ministério Público português emitiu um Mandado de Captura Europeu e solicitou a entrega de Monsieur à Bélgica.