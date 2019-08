Desde o início do ano ocorreram 7192 incêndios rurais que resultaram em 26.199 hectares de área ardida, anunciou o Governo, esta sexta-feira. Segundo o Ministério da Administração Interna (MAI), o ano de 2019 apresenta até então o 2.º valor mais reduzido em número de incêndios e o 2.º valor mais reduzido de área ardida dos últimos 10 anos.

“A base de dados nacional de incêndios rurais registou, entre 1 de janeiro e 15 de agosto, um total de 7192 incêndios rurais que resultaram em 26199 hectares de área ardida. Comparando os valores do ano de 2019 com o histórico dos últimos 10 anos, registaram-se menos 43% de incêndios rurais e menos 63% de área ardida”, começa por referir uma nota do MAI.

“O ano de 2019 apresenta, até ao dia 15 de agosto, o 2.º valor mais reduzido em número de incêndios e o 2.º valor mais reduzido de área ardida desde 2009”, realça a mesma nota do ministério tutelado por Eduardo Cabrita.

Face a estes dados, o MAI elogia o comportamento dos portugueses que “em dias de perigo de incêndio rural tem contribuído para a obtenção destes resultados”.

“ O Ministério da Administração Interna continua a apelar por isso à adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução na utilização do fogo em espaços rurais”, conclui.