O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) anunciou, esta quinta-feira, que vai manter a greve.

"Estamos duro como o aço", disse o presidente do ​​​​​​​SNMMP, Francisco São Bento, apelando novamente à mediação do Governo.

"A partir de agora vamos continuar a apelar a esta mediação. Vamos continuar a aguardar que esta mediação possa surgir a qualquer momento", disse.

Depois de o Sindicato dos Motoristas de Mercadorias ter abandonado a greve, Francisco São Bento garante que não se sente isolado e agradeceu a todos os motoristas que continuam na luta.

Recorde-se que, na última quinta-feira à noite, o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) desconvocou a greve depois de uma reunião no Ministério das Infraestruturas, onde se encontravam também dirigentes da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM).



Os patrões não voltaram atrás com a palavra e continuam a dizer que só negoceiam com os motoristas de matérias perigosas se a greve for cancelada.