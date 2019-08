A temperatura máxima sofre esta sexta-feira uma pequena descida em algumas regiões do país, ainda assim o tempo vai continuar quente. De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu vai estar limpo e é esperado vento, por vezes forte, nas terras altas e durante a tarde na faixa costeira ocidental.

A temperatura máxima vai variar entre os 38 graus, em Castelo Branco, e os 23 graus no Porto e em Aveiro. Já a temperatura mínima vai oscilar entre os 23 graus, em Faro, e os 15 graus, em Bragança, Braga, Guarda, Viseu, Leiria, Viana do Castelo e Coimbra.

O IPMA colocou dezoito concelhos de Portugal continental em risco máximo de incêndio, a maior parte no sul e centro interior do país.

No sul, os concelhos que apresentam maior risco de incêndio são Monchique, Silves, São Brás de Alportel, Tavira, Alcoutim e Castro Marim, no distrito de Faro.



No centro e interior do país, os concelhos em risco máximo são Bragança, Tabuaço, em Viseu, Guarda, além de Marvão, Nisa e Gavião, em Portalegre.



Também estão em risco máximo os concelhos de Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova e Vila de Rei, em Castelo Branco, e Abrantes, Mação e Sardoal, em Santarém.