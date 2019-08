Deveria ser sempre, em agosto e em todos os dias da nossa vida. Mas enquanto estamos tão ocupados com as nossas vidas tão agitadas e assoberbadas de trabalho, tomar conta de nós fica sempre para segundo plano. E cuidar de nós não passa por fazer um dia no spa e seguir todas as tendências globais de wellness porque, aí, sem dúvida seria muito muito intenso e até frustrante – basta aprendermos a incorporar hábitos de bem-estar. Por isso, apenas recordo pequenos gestos diários que pode fazer.

1. Mantenha-se hidratado – mesmo que não sinta sede. Aumente a ingestão de água e infusões sem adição de açúcar ao longo do dia.

2. Mexa-se: corra, suba escadas, caminhe e esteja sempre em movimento. Ganha mais vigor e mais saúde. Mexer-se ajuda a gerir o stresse, melhora a postura e a flexibilidade, queima calorias e deixa o corpo mais resistente às doenças.

3. Conecte-se com a natureza – o combustível para a alma contribui para a tranquilidade e felicidade e para o aumento dos níveis de energia.

4. Vitamina D – porque o sol pode ser o melhor remédio e é essencial para a saúde.

5. Cozinhe pelo menos uma vez por dia. Assim pode garantir que você e a sua família fazem uma alimentação saudável, evitando aditivos, químicos, hormonas, açúcar, sal e a gordura não saudável da comida pronta.

AVEIA DOURADA

Ingredientes

– 1 ½ copo de leite vegetal

– 1 copo de água

– ¾ de copo de aveia

– mel a gosto

– 1 colher de chá de açafrão-da-terra

– 1 colher de chá de canela

– 1 pau de canela

– 1 pedaço de gengibre descascado e esborrachado

– 1 pitada de flor de sal

– pimenta-preta de moinho q.b.

Método

Coloque todos os ingredientes exceto o mel num tacho pequeno e deixe cozinhar em lume brando até levantar fervura; vá mexendo. Assim que estiver macio, descarte o gengibre se assim o desejar, coloque o mel e envolva. Sirva e adicione os toppings a gosto.

Eu gosto de banana, mirtilos, amêndoas e nozes.