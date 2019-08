A GNR enviou um comunicado às redações onde desmentiu ter detido e escoltado dois motoristas de matérias perigosas até Aveiras de Cima, como tinha dito esta tarde o porta voz dos grevistas, Pedro Pardal Henriques.

As autoridades afirmam que os quatro trabalhadores depois de terem sido notificados sobre as consequências de não comparecerem no local de trabalho e informados que esta falta constituía crime de desobediência decidiram "voluntariamente" apresentar-se “ para cumprir o serviço.