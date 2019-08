O terceiro dia da greve dos motoristas de matérias perigosas foi marcado por vários episódios.

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) desafiou a ANTRAM para uma reunião na próxima quinta-feira, com o intuito de voltar a negociar com os patrões, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou que um eventual incumprimento dos serviços mínimos pelos motoristas de matérias perigosas obrigará o Governo a alargar a requisição civil e dois motoristas foram escoltados pelas autoridades desde as suas casas até à empresa em que trabalham, em Aveiras de Cima, para trabalhar e realizar os serviços decretados pela requisição civil.

Veja algumas das imagens que marcam o terceiro dia da paralisação dos motoristas num dos piquetes da greve, em Aveiras de Cima.