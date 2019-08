Depois dos contentores ecofriendly, localizados num jardim de um prédio na zona de Marvila, em Lisboa que se encontravam disponíveis para arrendar no OLX e no Imovirtual, por 600 euros, terem sido considerados ilegais pela Câmara Municipal de Lisboa, os portais vieram a público esclarecer a situação e falar sobre as medidas tomadas para garantir a segurança dos utilizadores da plataforma.

Os portais garantem realizar “a revisão de anúncios para prevenção e deteção de fraudes” através de mecanismos automáticos “que estão em constante evolução, recorrendo a algoritmos” e manualmente “por parte da nossa equipa de apoio ao cliente” e que apesar de não terem detetado o caso dos contentores, o anúncio foi retirado de imediato, depois da câmara de Lisboa ter considerado a obra ilegal.

No mesmo comunicado, garantem ainda que o anunciante será marcado internamente e que será criado “ um alerta que compromete a manutenção ou publicação de novos anúncios por parte do mesmo", como é habitual neste tipo de situações. Na mesma nota garantem colaboração total com as autoridades na investigação.