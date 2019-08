Está longe de ser, pelo menos por enquanto, um nome bem conhecido no futebol mundial, mas foi, neste fim de semana, um dos destaques na Alemanha. Tem apenas 14 anos, chama-se Youssoufa Moukoko e joga ao serviço da equipa de juniores (sub-19) do Borussia Dortmund. No jogo que marcou a sua estreia, o alemão de origem camaronesa foi o grande protagonista do conjunto aurinegro após apontar seis golos na vitória por 9-2, diante do Wuppertal SV, na primeira jornada do campeonato da categoria.

Esta não foi, porém, a primeira vez que demonstrou ser um goleador nato. Aliás, a eficácia e maturidade que demonstra em tão tenra idade são dois dos fatores que o conduziram até à equipa de juniores do plantel alemão – onde, para se ter uma ideia, os seus companheiros e adversários têm, normalmente, mais três anos do que ele.

Nas duas últimas épocas, em que representou os sub-17 do Dortmund, o atacante já tinha provado o seu valor: no total somou 90 golos em 56 jogos.

Foram, aliás, os números impressionantes do ponta-de-lança que chamaram a atenção do emblema de Dortmund que, em 2017/18, o contratou aos também alemães do St. Pauli – dos arredores de Hamburgo, onde também fez história, desta feita nos sub-15, ao assinar 33 golos em 21 jogos na temporada 2016/17.

Foi, de resto, por esta altura que os holofotes começaram a apontar na sua direção, de tal forma que, em setembro de 2017, com apenas 12 anos, se estreou na equipa principal de sub-16 pela Alemanha. Neste campo soma, até agora, quatro internacionalizações, apresentando novamente números impressionantes, com três golos na conta pessoal.

A eterna dúvida: a idade do jogador Todavia, e apesar de até este momento a caminhada parecer digna de um verdadeiro conto de fadas, nem tudo é assim tão perfeito. Em torno do futebolista nascido nos Camarões, em 2004, paira a incógnita: será realmente verdade que tenha apenas 14 anos?

Timo Preus, treinador dos sub-23 do Borussia, foi, em boa verdade, uma das figuras a incentivar esta polémica quando, há dois anos, afirmou que Moukoko poderia ser “um ou dois anos mais velho”.

Perante as alegadas irregularidades na idade do jovem, o pai do jogador e a Bundesliga sentiram necessidade de desfazer quaisquer dúvidas a este respeito.

Quando foi promovido aos sub-17 da equipa, Lars Ricken, ex-jogador e responsável das camadas jovens do Borussia, teve de vir a público esclarecer a situação: “Têm sido publicadas algumas notícias sobre ele que são uma verdadeira desilusão. Está a jogar nos sub-17 porque acreditamos que, em termos desportivos, aquele é o escalão ideal para ele”. “Tem mesmo 12 anos. É um facto e não há dúvida acerca disso”, assegurou à data.

Mais recentemente, Joseph Moukoko, de 66 anos, mostrou-se surpreendido com o facto de esta questão voltar a ser levantada já que, revelou, a mãe do futebolista tem apenas... 28 anos. “Logo após o seu nascimento registei-o no consulado alemão em Yaoundé. O miúdo não pode ser mais velho porque a mãe tem apenas 28 anos”, frisou o alemão, que rejeita, ainda assim, submeter o filho a testes de confirmação de idade. Numa altura em que Moukoko voltou a estar em grande plano, o estigma sobre a idade falsa também o acompanhou.

Como tal, também o dirigente da formação dos aurinegros voltou a intervir. “O Youssoufa já atingiu uma idade que lhe permite jogar pelos juniores. Este ano foi a altura certa para o colocar a jogar nesta categoria [sub-19], pois é aqui que a sua performance pertence. Marcou imensos golos, tem muita vontade, quer ser bem-sucedido, trabalha forte e está sempre de sorriso no rosto. Está tudo lá”, assumiu Ricken ao Bild.

Já Michael Skibbe, o seu treinador atual, foi outra figura a comentar o caso, colocando-se ao lado do jogador: “O miúdo irá tornar-se profissional um dia. É algo seguro. Apenas as lesões o podem parar. O Youssoufa é um miúdo bastante relaxado, que encara tudo isto com muita tranquilidade. Integrou-se muito bem até agora e encaixou bastante bem na equipa”.

Por sua vez, também o próprio jogador se mostrou indiferente à polémica, revelando estar apenas focado no trabalho e nas metas ambiciosas que já traçou. “O meu objetivo é tornar-me profissional, em Dortmund, ganhar a Liga dos Campeões, com o Borussia, e conquistar a Bola de Ouro”, confessou ao Sport Bild.

Apesar de este parecer ser um daqueles temas que prometem voltar a ser falados sempre que o jovem der que falar dentro de campo, também a Nike se mostrou imune a estas questões. A imprensa alemã avançou que a marca norte-americana terá assinado um contrato com o jovem jogador num total de dez milhões de euros, com Moukoko a receber de imediato um milhão (os restantes compreendem objetivos e variam mediante a evolução da carreira do jogador).

De Gil a Renato Sanches Moukoko é, agora, o último caso na lista de jogadores que levantaram dúvidas sobre a idade. Em Portugal, por exemplo, o nome mais recente é o de Renato Sanches. Em 2016, muito se especulou sobre se o jogador do Benfica, atualmente no Bayern Munique, teria realmente 18 anos. O médio chegou a processar o antigo treinador francês Guy Roux, que afirmou que o internacional português teria pelo menos 23 anos. Ainda por cá, Gil e Cao, internacionais portugueses que se sagraram campeões do Mundo de sub-20 em 1991, são outros dois jogadores que viram o fantasma da idade acompanhar os respetivos percursos enquanto futebolistas. Já em 2014, em Itália, voltou a levantar-se o mesmo assunto, desta feita sobre Joseph Minala. Não foram raras as vezes que o avançado camaronês, da Lazio, teve de vir a público garantir que tinha apenas 17 anos. Ainda nesse ano, Bernard Tekpetey, na altura nos alemães do Schalke 04, foi confrontado com as mesmas suspeitas. O ganês, à data com 17 anos, apresentava um físico que abriu portas às desconfianças sobre a sua idade.