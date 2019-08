"Uma publicação para Dayton, El Paso e Gilroy" começou por escrever a cantora e compositora norte-americana Lady Gaga, de 33 anos, na sua página oficial do Facebook no último dia 9 de agosto. Comovida com as consequências dos tiroteios que ocorreram no Ohio (no Ned Peppers Bar, a 4 de agosto), no Texas (num supermercado da cadeia Walmart, a 3 de agosto) e na Califórnia (no Garlic Festival, a 28 de julho), decidiu que doaria dinheiro para financiar projetos desenvolvidos em 14 salas de aula em Dayton, 125 de El Paso e 23 de Gilroy. Segundo a artista, dizem respeito a "inspirar os estudantes a trabalhar em equipa e concretizar os seus sonhos".

A autora de êxitos musicais como 'Bad Romance' ou 'Shallow' não deixou de esclarecer que se encontra com aqueles que sofreram ou foram, de algum modo, afetados pelas tragédicas que tiveram lugar. "Estou com as famílias, os ente-queridos e as comunidades que fazem o luto. Todos têm direito a ser protegidos por leis que os façam sentir seguros nas comunidades. Neste momento, quero vocacionar a minha confusão, a minha frustração e a minha raiva na esperança. Esperança de que estejamos prontos a ajudar o próximo e a nós mesmos".

Através da sua organização Born This Way e da plataforma DonorsChoose, organização sem fins lucrativos que permite que os indivíduos doem diretamente para projetos de salas de aula de escolas públicas - qualquer pessoa poderá contribuir para melhorar as instituições de ensino das áreas afetadas pelos tiroteios. "Se estás a sofrer, sê corajoso e diz a alguém. Não tenhas medo de pedir ajuda, peço-te. Se vires um ente-querido a sofrer, pede igualmente ajud, ouve-o e recorda-o de que não é normal estar mal. Não podemos fugir de nós mesmos. Não podemos virar as costas a quem amamos" concluiu aquela que é carinhosamente apelidada de 'Queen Of Pop' e 'Mother Monster' pela legião de fãs.