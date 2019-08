Gigi Hadid, modelo profissional norte-americana de 25 anos, passou alguns dias na ilha grega de Mykonos e ficou tudo menos satisfeita. Na sua segunda conta de Instagram, dedicada à partilha de fotografias e pensamentos mais intimistas, aquela que foi nomeada Modelo Internacional do Ano, em 206, pelo British Fashion Council transmitiu uma perspetiva desagradável das férias. Segundo Hadid, o seu apartamento de luxo foi assaltado e perdeu roupas e acessórios de designers. Revoltada, a jovem escreveu na descrição de uma imagem onde é possível vê-la de bíquini: "Não deixem que o Instagram vos engane. Fui roubada. Não voltarei. Não recomendo. Gastem o vosso dinheiro noutro sítio qualquer".

De acordo com o TMZ, site de entretenimento dos EUA, a figura pública estava a descansar numa villa com alguns amigos - em Itália, corresponde a uma residência campestre para as classes mais altas. No entanto, os seguidores não ficaram satisfeitos com a sua postura e opuseram-se àquilo que divulgou sobre o país: "Fui roubada em Miami... não digo às pessoas para não irem lá... que publicação estúpida" escreveu a utilizadora athena_1987, enquanto a seguidora vargir não deixou de comentar "Vai para outro sítio mas não uses o teu impacto para impedir que as pessoas visitem a Grécia". Há quem tenha ido mesmo mais longe como blinkpk7 que esclareceu: "Uma das maiores fontes de rendimento gregas é o turismo e estás literalmente a difamar o país. Milhões de pessoas visitam Mykonos anualmente. Pode ter-te acontecido isso mas não significa que aconteça a todos" acrescentando uma pergunta: "Já reparaste nos crimes e massacres que acontecem no teu país? Isso significa que ninguém deve ir aos EUA?".

Desconfortável com o feedback recebido, Hadid respondeu à própria publicação com um texto longo: "Deixem-me tornar isto claro para as pessoas que pensam que não posso ter uma opinião acerca da minha experiência: a minha casa e mais 30 apartamentos foram assaltados naquela noite, alguns turistas foram ameaçados com armas. Não foi possível contactar qualquer força de segurança. Há coisas que não dizem às pessoas antes de irem a Mykonos. Se soubesse que não havia infraestruturas para me proteger, não teria ido. A minha opinião é baseada em acontecimentos e se não gostas dela, não é um problema meu".