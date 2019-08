O Produto Interno Bruto (PIB) registou um aumento de 1,8% em volume no segundo semestre deste ano, quando comparado a igual período do ano anterior. Os dados foram ontem revelados pelo Instituto Nacional de Estatística e revelam ainda que o contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB diminuiu, causando a desaceleração das despesas de consumo final e, em larga medida, do investimento.

O gabinete de estatística explica que o contributo da procura externa líquida, ao contrário da interna, foi menos negativo do que o observado no trimestre anterior devido a uma maior desaceleração das importações de bens e serviços, superior à observada nas exportações de bens e serviços.

Comparando com os primeiros três meses deste ano, o PIB registou um aumento de 0,5% e manteve assim a taxa verificada nos três meses anteriores. “O contributo da procura interna para a variação em cadeia do PIB foi negativo, após ter sido positivo no 1.º trimestre. Por sua vez, o contributo da procura externa líquida foi positivo, depois de ter sido negativo no trimestre precedente”, explica o INE.