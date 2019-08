O piloto Eduardo Veiga venceu o Grupo X no Rali Além-Mar Santa Maria, na Região Autónoma dos Açores, salientando que este foi "o rali mais difícil "de toda a sua vida.

Eduardo Veiga levou o seu Ford Escort RS Mk2 à vitória no Grupo X e ao sétimo lugar absoluto do Rali Além-Mar Santa Maria, numa prova marcada pela chuva e o nevoeiro, mas o piloto navegado por Carlos Magalhães superou as adversidades no asfalto açoriano.

“Foi o rali mais difícil da minha vida”, foi assim que Eduardo Veiga descreveu a sua participação naquela prova insular, Rali Além-Mar Santa Maria, a carismática prova açoriana que este ano ficou marcada pelas adversas condições atmosféricas que dificultaram a vida aos concorrentes.

O piloto de Águeda cumpriu assim os seus objetivos no asfalto açoriano. “Apanhámos muita chuva e nevoeiro, condições muito difíceis que nunca tinha apanhado na minha vida, até a organização referiu que nunca tinha visto um temporal destes durante o rali”, explicou.

“Como é evidente, com um carro de tração traseira o grande desafio era tentar manter o Escort na estrada, pelo que tivemos de gerir o andamento para conseguirmos este resultado, que acaba por nos deixar satisfeitos”, afirmou Eduardo Veiga, que participa no Rali Além-Mar Santa Maria desde 2017.