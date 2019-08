A temperatura continua a subir esta quarta-feira. De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é ainda esperado céu limpo em praticamente todo o território continental. O vento será moderado a forte durante a tarde na faixa costeira ocidental e nas terras altas.

Em Lisboa, o céu vai estar geralmente limpo, aumentando a nebulosidade a partir do fim da tarde. É ainda esperada uma pequena subida da temperatura máxima, com os termómetros a chegar os 31 graus. A temperatura mínima vai chegar aos 17 graus.

No Porto, o IPMA prevê céu geralmente limpo, aumentando a nebulosidade a partir do fim da tarde. A temperatura máxima vai atingir os 24 graus, enquanto a temperatura mínima vai ficar pelos 14 graus.

De acordo com o IPMA, a temperatura máxima vai variar entre os 36 graus, em Évora, e os 24 graus, no Porto. Já a temperatura mínima vai oscilar entre os 21 graus, também em Évora, e os 12 graus, em Bragança e Braga.

Vinte concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Santarém, Castelo Branco, Leiria e Guarda estão hoje risco máximo de incêndio.