Fim do sonho para o FC Porto na Liga dos Campeões. A equipa de Sérgio Conceição perdeu (2-3) diante do Krasnodar, no Estádio do Dragão, na segunda mão da terceira pré-eliminatória e falhou, deste modo, o playoff da prova milionária. Na noite de hoje, o emblema russo entrou a todo o gás e, aos três minutos, Tonny Trindade de Vilhena abriu o marcador, igualando a eliminatória, depois de os azuis-e-brancos terem vencido por 1-0 na Rússia. Ainda na primeira metade da partida, foi com um bis de Suleymanov (12’ e 34’) que o Krasnodar ampliou a vantagem.

Já na segunda parte, Zé Luís (57’) apontou o primeiro golo dos dragões e, aos 77, Díaz ainda fez os adeptos sonharem com o apuramento para a próxima fase ao apontar o 2-3 final.

Após ter sofrido a primeira derrota da época no terreno do Gil Vicente, no arranque da Liga, o FC Porto voltou a cair com estrondo - e segue agora diretamente para a fase de grupos da Liga Europa.

A segunda derrota consecutiva dos azuis-e-brancos em três jogos oficiais em 2019/20 promete, de resto, aumentar o ambiente de crise no reino do dragão. Aliás, Manuel Serrão, em declarações à TVI, disse na noite anterior a este FC Porto-Krasnodar que, conhecendo bem Sérgio Conceição, saberia que o técnico se demitiria caso os azuis-e-brancos fossem eliminados. Recorde-se que só a participação na fase final da Champions garantia um encaixe direto de 44 milhões de euros aos cofres do dragão.