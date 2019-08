O Sporting de Braga, que já tinha assegurado o apuramento para os 16 avos de final, goleou, esta terça-feira, por 8-0, o Rigas FS, na terceira e última jornada do grupo 7 da Liga dos Campeões de futebol feminino.

Em Riga, o Sp. Braga chegou ao intervalo a vencer por 4-0, com golos de Bárbara Azevedo (dois minutos), Francisca Cardoso (11'), Vanessa Marques (19') e Dolores Silva (24'). Já no segundo tempo, as arsenalistas dilataram a vantagem por Laura Luís (55 minutos) e Shade Pratt (61), antes de Francisca Cardoso (70) e Vanessa Marques (75) bisarem.

É OFICIAL! O SC Braga é a primeira equipa portuguesa a passar a Fase de Qualificação da @UWCL com 9⃣ pontos! 😎



Um percurso em Riga que nos enche de orgulho, Legião! 😍 pic.twitter.com/qB0kvZATXc — SC Braga (@SCBragaOficial) August 13, 2019

Depois de baterem Sturm Graz e Apollon Limassol, as arsenalistas somaram a terceira vitória, concluindo a primeira fase com nove pontos.

Na primeira participação na prova, o emblema minhoto caiu precisamente nesta fase.