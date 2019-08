Um indivíduo estrangeiro foi detido no último domingo, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no aeroporto de Lisboa, por estar acusado do crime de tráfico de estupefaciente, transportado no próprio organismo. Sublinhe-se que o homem, proveniente de um voo de São Paulo, no Brasil, tinha por objetivo viajar para Espanha mas foi intercetado no primeiro controlo documental.

De seguida, foi encaminhado para o controlo de segunda linha e "aí o passageiro declarou transportar 100 cápsulas de produto, que identificou como sendo cocaína, no interior do intestino, tendo expelido 48", como é possível ler numa nota publicada no site oficial do SEF. O homem foi entregue à Polícia Judiciária para os ulteriores trâmites processuais.

É de realçar que, nos últimos dias, já haviam sido intercetados dois cidadãos estrangeiros no mesmo aeroporto por transportarem documentos fraudulentos. "Um dos cidadãos foi intercetado ao apresentar no controlo documental três documentos contrafeitos – o bilhete de identidade, a carta de condução e o passaporte, alegadamente emitidos pela Áustria", como é possível concluir através de um comunicado do SEF, e pretendia viajar para Dublin, na Irlanda. O outro alegado criminoso apresentou-se com um cartão de cidadão nacional contrafeito.