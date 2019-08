A praia da ilha de Faro está interdita a banhos desde a manhã desta terça-feira. De acordo com informação veiculada pela SIC Notícias, foram realizadas análises à água e as mesmas indicaram a presença de níveis elevados, superiores ao permitido, da bactéria E.coli. Sublinhe-se que esta encontra-se habitualmente no trato gastrointestinal e, apesar da maioria das estirpes desta bactéria serem inofensivas, algumas provocam intoxicações alimentares graves - quando presentes em alimentos - e outras infeções.

Ao canal de Carnaxide, a Autoridade Marítima Nacional adiantou que a Agência do Ambiente vai recolher novas amostras. Ainda não há uma previsão para que os banhos voltem a ser permitidos mas sabe-se que isso acontecerá quando os níveis normais da bactéria forem repostos.