Um homem foi identificado e detido porque é acusado de ser o presumível autor de um incêndio que ocorreu, no passado dia 15 de junho, num prédio em Fiães. O incêndio foi provocado "com recurso a um isqueiro e produto acelerante, num quadro de violência doméstica" como é possível ler numa nota publicada no site oficial da Polícia Judiciária (PJ).

O indivíduo tentou regar a esposa com um líquido inflamável, porém, o filho mais velho do casal tentou imobilizá-lo e o alegado criminoso acabou por derramar o líquido sobre ele próprio enquanto ateava fogo na cozinha da residência. O pai ficou com queimaduras graves e ficou hospitalizado, enquanto o filho sofreu ferimentos mais ligeiros. Segundo o texto anteriormente referido, "o interior da residência ficou com danos provocados pelo fogo, que só não foram maiores, dada a intervenção de vizinhos, a quem o filho pediu socorro".

O suposto incendiário colocou em risco as restantes casas do prédio e foi detido, na última segunda-feira e fora de flagrante delito, quando já não se encontrava em perigo de vida.