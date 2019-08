Neymar e Olhão. À partida, não parecem ser duas palavras minimamente relacionáveis, certo? Errado: esta segunda-feira, o craque brasileiro, futebolista mais caro da história, esteve mesmo presente na pitoresca cidade do Sotavento algarvio, tendo mesmo subido ao palco do Festival do Marisco para cumprimentar a compatriota Paula Fernandes, cabeça de cartaz do evento.

Ainda sem o futuro definido, e numa altura em que parece certa a saída do Paris Saint-Germain - ainda não foi convocado para qualquer dos jogos oficiais realizados pelos parisienses neste início de temporada -, Neymar não se mostra muito ansioso ou preocupado e aproveita para estender o período de férias.

Escusado será dizer que a presença do internacional canarinho levou alguns fãs à euforia: afinal de contas, continua a ser um cenário quase irreal pensar em Neymar casualmente a passear por Olhão. Mas, nesta era de redes sociais, aqui ficam os vídeos para o confirmar.