O piloto Mário Barbosa parte à descoberta da prova alemã do FIA Euro RX, depois da estreia na mítica pista sueca de Höljes, rumando desta vez ao Circuito de Estering, na Alemanha, mais uma novidade absoluta para o único português a disputar o Campeonato da Europa FIA de Ralicross.

Pluricampeão nacional de Ralicross, Mário Barbosa aposta em 2019 num programa no FIA Euro RX, o Europeu da modalidade, ao volante do Citroën DS3 Supercar, da Compincar RX Team.

Este promissor piloto, de Paredes, que conseguiu terminar no Top 15 na sua estreia na emblemática pista de Höljes, na Suécia, vai no próximo fim de semana disputar a ronda do Europeu na Alemanha, no circuito de Estering.

“A estreia em Höljes foi mais um momento para mais tarde recordar, já que é uma das pistas mais famosas do mundo, sendo que a prova em Estering será semelhante em termos de aprendizagem, já que será tudo completamente novo para nós”, referiu Mário Barbosa.

“O nível do FIA Euro RX é altíssimo e nós temos uma postura determinada, mas realista, sabendo que temos de descobrir os circuitos do campeonato e evoluir a cada saída para a pista, é com esse objetivo que vamos para a Alemanha”, acrescentou o piloto, apostado em guindar as cores portuguesas ao pódio.