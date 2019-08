A campeã olímpica Simone Biles surpreendeu toda a plateia e todos os que assistiam às provas femininas do campeonato nacional de ginástica artística dos Estados Unidos, no Kansas. A jovem ginista conseguiu realizar dois movimentos nunca antes vistos e deixou o público boquiaberto.

Na sexta-feira, Biles tornou-se a primeira ginasta a conseguir fazer na perfeição um duplo mortal com dupla pirueta na saída da trave. E quando todos pensavam que as surpresas já tinham ficado por aqui, a ginasta conseguiu fazer um triplo-duplo mortal com uma receção perfeita e tornou-se a primeira mulher na história a conseguir realizar o movimento. Depois de uma tentativa falhada no primeiro dia, a ginasta conseguiu finalmente fazer o movimento inédito.

Há mais de seis décadas que uma mulher não ganhava tantos títulos no campeonato nacional de ginástica artística. Biles ganhou quatro dos cinco títulos possíveis: individual geral, solo, salto e trave. Apesar das vitórias alcançadas, a jovem não se mostrou totalmente satisfeita com a sua prestação.

"Estou quase tão bem como estava em 2018", declarou. Simone Biles irá competir nos campeonatos do mundo de ginástica artística, em outubro, em Estugarda (Alemanha), e, no próximo ano, nos Jogos Olímpicos de Tóquio (Japão).

When @Simone_Biles becomes the first woman in history to hit a triple-double:



⠀ \/⠀⠀ \/⠀⠀ \/#USGymChamps pic.twitter.com/C4AcN6dMWG — Team USA (@TeamUSA) August 12, 2019