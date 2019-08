Seis forcados do Grupo de Forcados Amadores de Tomar e do Montijo ficaram feridos - dois deles com gravidade - durante uma corrida de touros, em Tomar, na sexta-feira à noite. Um sofreu um traumatismo cervical grave, outro fraturou quatro costelas e perfurou um pulmão, enquanto outro caiu na arena inconsciente. Contudo, nas redes sociais, as reações nem sempre foram de empatia com as vítimas.

No facebook do i, por exemplo, mais de uma centena de internautas optaram por um emoji de riso para reagir à notícia dos ferimentos - aliás, mais de metade das reações foram entre “riso” ou “adoro”. Enquanto isso, nas redes sociais espalhavam-se comentários como: “Viva o touro. Já é altura de acabar com esta estupidez”. Outros internautas não resistiram a lembrar como os touros não tinham tido opção ao entrar na arena, com um utilizador a mencionar não ter “peninha” nenhuma dos forcados.

“Não entendo como as pessoas que gostam tanto de animais têm este tipo de comportamento com os humanos”, respondeu um aficionado. O sentido dos protestos aos comentários extremistas de críticos das touradas era óbvio. “Fico horrorizada com o sem número de cidadãos que estão a regozijar-se com o sucedido...”.

Número de touradas aumenta este ano O número de espetáculos tauromáquicos tem vindo a diminuir ao longo dos últimos dez anos - em 2009 registaram-se 313 espetáculos e, no ano passado, 173. No entanto, a tendência decrescente não se verifica quando se fala em número de espetadores. As pessoas que assistem às corridas são cada vez menos se recuarmos dez anos, é um facto, mas a linha decrescente inverteu o sentido a partir de 2017 - ano em que se registaram quase 378 mil espetadores, mais 16 mil do que no ano 2016 (362 mil). Já em 2018, segundo o Relatório da Atividade Tauromáquica 2018, da Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAV), o número de pessoas que se deslocou às arenas foi de 379 mil.