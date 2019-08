Nas eleições legislativas de 6 de outubro, os círculos eleitorais de Lisboa e do Porto, vão ganhar mais um mandato, cada um, por comparação com as legislativas de 2015. Os números foram publicados esta segunda-feira em Diário da República. Assim, em Lisboa serão eleitos 48 deputados, mais um face a 2015, e no Porto serão 40 contra os 39 parlamentares eleitos há quatro anos.

As alterações resultam das diferenças do número de eleitores recenseados por cada círculo eleitoral. Neste quadro, existem dois círculos que perdem mandatos, a saber: Guarda e Viseu. No caso da Guarda, o número de deputados a eleger emagrece: passa de quatro eleitos, em 2015, para três. Em Viseu, um círculo onde o PSD tem ganho sucessivamente, também há más notícias. Os eleitores daquele círculo só vão eleger 8 mandatos contra os 9 atribuídos em 2015. De facto, Viseu perdeu cerca de 24 mil eleitores e Guarda foram perto de 12 mil.

Em perda de eleitores recenseados estão também os círculos de Santarém e Viana do Castelo, mas também Castelo Branco e Coimbra, com perdas acima dos 10 mil eleitores.

Em sentido oposto, o Porto alcançou mais 3 433 novos eleitores. Em Lisboa são mais 20 mil do que há quatro anos.

Setúbal também ganhou mais 11776 eleitores, enquanto Faro alcançou mais 6118 recenseados, aptos a votar, mas tal não se traduziu em mais mandatos. Mantêm-se os mesmos números de mandatos.

De realçar que os círculos Fora da Europa e da Europa elegem, cada um, dois parlamentares respetivamente. Ainda assim, e graças ao recenseamento automático de emigrantes, os números de eleitores dispararam. Pela Europa estão aptos a votar 895 515 contra os 78 253, registados em 2015, e para Fora da Europa são mais de meio milhão de pessoas (570 435). Em 2015 estavam registadas 164 273 pessoas. Ao todo, estão aptos a votar 10 811 436 portugueses, um aumento de 50 280 potenciais votantes em comparação com as eleições de 26 de maio para o Parlamento Europeu.