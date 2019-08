Nuno Tavares foi um dos protagonistas da goleada (5-0) aplicada pelo Benfica diante do Paços de Ferreira, em jogo da primeira jornada da Liga portuguesa. O jovem, formado no Seixal, inaugurou o marcador, aos 26 minutos, com um golaço e assistiu para outros dois golos, apontados por Pizzi e Seferovic.

Quem já reagiu ao primeiro golo das águias na Liga portuguesa 2019/20 foi... João Félix. Nas redes sociais do Benfica, em que foi publicado o golo de Nuno Tavares, o jovem jogador que se transferiu para o Atlético de Madrid, deixou um comentário. "Seixal não falha", escreveu o jogador, de 19 anos, numa mensagem que já reúne milhares de gostos.

Recorde-se que Félix está a dar que falar em Espanha depois de ter bisado na vitória (2-1) do Atlético de Madrid diante da Juventus de CR7, em jogo da International Champions Cup e o último da pré-temporada dos colchoneros e da octocampeã italiana.