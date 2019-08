Era um dos encontros mais aguardados da International Champions Cup. O Atlético de Madrid-Juventus colocou frente a frente duas das principais equipas europeias, com destaque para o duelo entre duas gerações do futebol português, João Félix e Cristiano Ronaldo. O jovem avançado, de 19 anos, acabou mesmo por ser o grande protagonista da partida, que encerrou oficialmente a pré-temporada dos colchoneros e da Vecchia Signora, ao anotar um bis em pouco mais de meia hora de jogo (aos 24 e 33 minutos).

O ex-Benfica, que já tinha brilhado no 7-3 do Atlético diante do Real Madrid, deu assim a vitória (2-1) ao conjunto treinado por Simeone. Do lado da octocampeã italiana, que teve CR7 entre os titulares, o golo surgiu pelo alemão Sami Khedira, aos 29 minutos.

Com nova exibição de luxo, João Félix encantou novamente os jornais espanhóis, que voltaram, este domingo, a elogiar o jovem jogador, contratado neste mercado por 126 milhões de euros.

“João Maravilha”, destacou o AS, evidenciando as características do internacional português: “Tem técnica e visão de jogo, inteligência e caráter”. Já a Marca falou em “recital João Félix”, sob o título “Nasceu um craque”. “Dois remates com muita classe. Dois golaços”, adiantou aquela publicação. “João Félix, um rapaz com dinamite” e “João Félix é uma bomba” podia ler-se no El País e no El Mundo, respetivamente. Já o La Vanguardia, de Barcelona, escreveu que “não houve duelo português”. “A nova estrela vermelha-e-branca brilhou muito acima do 7 da Juve”, disse o jornal catalão.

O Atlético de Madrid estreia-se na Liga espanhola em 18 de agosto, com a receção ao Getafe, enquanto a Juventus arranca a Serie A apenas a 24 deste mês, no terreno do Parma.